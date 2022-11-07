Нацпроекты — людям
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
28 ноября 2022 14:18  [39] ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в ВХЛ
25 ноября 2022 15:21  [354] Три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой
25 ноября 2022 13:46  [490] Нижегородцы до 2 декабря могут принять участие в голосовании за номинантов премии "Лучшие в спорте-2022"
25 ноября 2022 12:40  [275] БК "Пари НН" проведёт благотворительный матч с питерским "Зенитом" 27 ноября
21 ноября 2022 17:08  [357] Семья Красновых из Нижегородской области победила на всероссийском фестивале "Спорт - в село!"
18 ноября 2022 11:12  [486] "Школа родителей спортсменов" откроется в Нижегородской области в 2023 году
17 ноября 2022 19:27  [358] Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации
15 ноября 2022 15:40  [455] Нижегородская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет
14 ноября 2022 16:42  [312] Российские киберспортсмены выиграли ЧМ по Counter-Strike и заработали $500 тыс.
14 ноября 2022 11:56  [276] Воспитанники АПЗ взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске
Спорт

ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в ВХЛ

28 ноября 2022 14:18  [39] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в Высшей хоккейной лиге. Об этом рассказал гендиректор нижегородского хоккейного клуба Александр Харламов в интервью Sports.ru.

Согласно информации, сейчас ведутся переговоры с соседними регионами по созданию клуба с финансированием 50 на 50. Планируется, что он появится в следующем сезоне.

"Будем что-то придумывать – потому что не все ребята могут из молодежки попадать сразу в КХЛ. Многим требуется время, и им нужно где-то расти. А Высшая лига – это отличная ступень, чтобы молодые игроки развивались, мужали и потом приходили в первую команду", - сказал Александр Харламов.

Сейчас "Торпедо" сотрудничает с ХК "Дизель" из Пензы. В рамках соглашения в клуб из ВХЛ отправляется несколько молодых игроков из нижегородского клуба, но при этом существует ограничение на их количество. Кроме того, им не гарантируется игровое время.

В новом клубе половина тренерского состава может представлять Нижегородскую область. Также увеличится количество нижегородских игроков.

Напомним, в 2020 году ХК "Торпедо-Горький", игравший в ВХЛ, был расформирован в связи с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что ОМК и нижегородский ХК "Торпедо" вместе будут развивать детский хоккей в Выксе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph