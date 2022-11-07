ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в ВХЛ Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в Высшей хоккейной лиге. Об этом рассказал гендиректор нижегородского хоккейного клуба Александр Харламов в интервью Sports.ru.

Согласно информации, сейчас ведутся переговоры с соседними регионами по созданию клуба с финансированием 50 на 50. Планируется, что он появится в следующем сезоне.

"Будем что-то придумывать – потому что не все ребята могут из молодежки попадать сразу в КХЛ. Многим требуется время, и им нужно где-то расти. А Высшая лига – это отличная ступень, чтобы молодые игроки развивались, мужали и потом приходили в первую команду", - сказал Александр Харламов.

Сейчас "Торпедо" сотрудничает с ХК "Дизель" из Пензы. В рамках соглашения в клуб из ВХЛ отправляется несколько молодых игроков из нижегородского клуба, но при этом существует ограничение на их количество. Кроме того, им не гарантируется игровое время.

В новом клубе половина тренерского состава может представлять Нижегородскую область. Также увеличится количество нижегородских игроков.

Напомним, в 2020 году ХК "Торпедо-Горький", игравший в ВХЛ, был расформирован в связи с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что ОМК и нижегородский ХК "Торпедо" вместе будут развивать детский хоккей в Выксе.