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Бизнес

Число заказов в интернет-магазине МегаФон на "Черную пятницу" выросло в два раза

28 ноября 2022 16:12  [95] Бизнес
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

В интернет-магазине МегаФон зафиксирован высокий интерес покупателей к акции "Черная пятница". На основе анализа больших данных специалисты МегаФон пришли к выводу, что общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.  

Мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников "Черной пятницы" за год выросла с 30 до 40%. В целом интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.  

Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. "Черная пятница" продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11.  

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения – 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью. 

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