Рост активности свиного гриппа A (H1N1) зафиксирован в России Общество

Рост активности свиного гриппа H1N1 в наступившем осенне-зимнем сезоне зафиксирован в России. Об этом заявил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко в рамках российско-армянского форума по здравоохранению, сообщает телеканал "360".

Кроме того, глава ведомства предупредил о нарастающем распространении риносинцитиального вируса и аденовирусной инфекции.

В связи с этим министр здравоохранения призвал граждан вакцинироваться от гриппа, а также ревакцинироваться от COVID-19 тех, кто сделал прививку больше полугода назад.

"Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение", — процитировало слова Мурашко РИА Новости.

Ранее специалисты Роспотребнадзора РФ сообщали о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. В ведомстве предупредили, что штамм свиного гриппа A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несёт значительную угрозу для здоровья людей. "В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.