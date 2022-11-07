Роспотребнадзор: в России зафиксирована активизация COVID-19, гриппа и ОРВИ Общество

Эпидемический процесс по COVID-19, гриппу и ОРВИ активизировался в России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что пока фиксируются незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, но можно утверждать, что с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по указанным инфекциям.

Специалисты предупредили, в частности, о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. При этом штамм свиного гриппа A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несёт значительную угрозу для здоровья людей.

"В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в Роспотребнадзоре..

Также в ведомстве сообщили об активизация эпидпроцесса по коронавирусу. На сегодняшний день заболеваемость COVID-19 увеличилась в 20 регионах. В Москве, например, показатель прироста составил +30,9%. А доля внебольничных пневмоний у больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.

В Роспотребнадзоре отметили, что подварианты штамма "Омикрон" — BQ.1 и BQ.1.1 ("Цербер") — передаются быстрее других вариантов SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что более 1 млн жителей Нижегородской области привились от гриппа

Напомним, в Нижегородской области широкое распространение в последнее время получил новый вариант "Омикрона" - штамм "Кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.