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Общество

Парковку автотранспорта ограничат на улице Тимирязева с 19 декабря

28 ноября 2022 17:44  [91] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде будут введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Тимирязева. Об этом сообщили в городском дептранспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать на участке напротив дома №35, начиная с 19 декабря.

Как пояснили специалисты департамента, данные изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Напомним, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.

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Теги:
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