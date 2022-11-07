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Уровень смертности в Нижегородской области снизился до 15,3%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в России уровень смертности продолжает держаться на высоком уровне из-за ухудшения здоровья после перенесенных инфекций и небережливого поведения людей.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, если после перенесенного коронавируса можно обеспечить необходимую медицинскую реабилитацию, то в остальном именно люди должны быть внимательными, ответственными и неравнодушными к чужим проблемам.
Сейчас уровень смертности в Нижегородской области составляет 15,3%. До конца года регион должен уйти ниже уровня 15%.
"У нас все получится, если действовать всем вместе!", - заключил министр.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 83 место среди регионов РФ по уровню смертности.
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