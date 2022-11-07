Уровень смертности в Нижегородской области снизился до 15,3% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уровень смертности в Нижегородской области снизился до 15,3%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в России уровень смертности продолжает держаться на высоком уровне из-за ухудшения здоровья после перенесенных инфекций и небережливого поведения людей.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, если после перенесенного коронавируса можно обеспечить необходимую медицинскую реабилитацию, то в остальном именно люди должны быть внимательными, ответственными и неравнодушными к чужим проблемам.

Сейчас уровень смертности в Нижегородской области составляет 15,3%. До конца года регион должен уйти ниже уровня 15%.

"У нас все получится, если действовать всем вместе!", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 83 место среди регионов РФ по уровню смертности.