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Общество

Уровень смертности в Нижегородской области снизился до 15,3%

29 ноября 2022 11:16  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уровень смертности в Нижегородской области снизился до 15,3%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в России уровень смертности продолжает держаться на высоком уровне из-за ухудшения здоровья после перенесенных инфекций и небережливого поведения людей.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, если после перенесенного коронавируса можно обеспечить необходимую медицинскую реабилитацию, то в остальном именно люди должны быть внимательными, ответственными и неравнодушными к чужим проблемам.

Сейчас уровень смертности в Нижегородской области составляет 15,3%. До конца года регион должен уйти ниже уровня 15%.

"У нас все получится, если действовать всем вместе!", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 83 место среди регионов РФ по уровню смертности.

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Теги:
Здравоохранение Смертность
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