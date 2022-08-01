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Общество

Нижегородская область занимает 83 место среди регионов РФ по уровню смертности

15 августа 2022 14:21  [263] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область занимает 83 место среди регионов РФ по уровню смертности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в период с 1 января по 11 августа уровень смертности в Нижегородской области сократился на 18,4% по сравнению с данными за аналогичный период 2021 года. В среднем по стране этот показатель сократился на 13%.

Прирост количества смертей в текущем году по сравнению с 2019 годом составляет 5%, тогда как в среднем по России прирост составляет 8%.

В сравнении с 2020 годом, в 2022 году смертность сократилась на 2%, а в среднем по России - на 1,6%

"Крайне важно сдерживать показатель смертности в нашей области. По данным ВОЗ успех в этой работе всего 25% зависит от медицины. А 75% – это общее безопасное коллективное поведение и сохранность себя и своих близких", – написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что смертность в Нижегородской области держится ниже уровня 2019 года уже 13 недель.

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Теги:
Смертность
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