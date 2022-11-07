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Два борских автобуса будут сохранены по просьбе жителей. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, речь идет о маршрутах №11 "Редькино - Толоконцево" и №131 "Воинская часть - Чистое Борское".
С ходатайством о сохранении маршрутов выступила администрация городского округа. Ранее разработчик новой маршрутной сети предложил отменить эти автобусы в связи с тем, что они частично дублируют другие маршруты.
После анализа ситуации и обращений граждан Центр развития транспортных систем поддержал сохранение маршрутов №11 и 131.
Напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.
Также сообщалось, что три автобусных маршрута будут продлены в г.о.г Бор после введения новой маршрутной сети.
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