Три автобусных маршрута будут продлены в г.о.г Бор после введения новой маршрутной сети Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три автобусных маршрута будут продлены в г.о.г Бор после введения новой маршрутной сети. Об этом стало известно на встрече разработчиков маршрутной сети с жителями округа.

Согласно информации, в городах и районах нижегородской агломерации новая маршрутная сеть продолжает дорабатываться, тогда как в Нижнем Новгороде она будет введена уже 23 августа.

На территории Борского района предлагаются следующие изменения:

- маршрут №3 "Малое Пикино - Рынок - Боталово-4" будет продлен в жилой массив Горелово;

- маршрут №7 "2-й микрорайон-Толоконцево" продлят в микрорайон Геологов и в деревню Владимирово;

- конечную остановку маршрута №124 "Вокзал – поселок Память Парижской Коммуны" предложено перенести в центральную часть поселка на улице Ленина, 8, также планируется увеличить количество автобусов с одного до четырех среднего класса;

- планируется увеличить количество новых автобусов на маршруте №245 "Бор (2-й микрорайон) – Нижний Новгород автовокзал ТПУ Канавинский", а кроме того, запланировано сокращение ряда дублирующих маршрутов.

Жители микрорайонов Горелово, Серебряный Бор, с.Редькино опасаются, что нововведения могут ухудшить транспортную доступность мест их проживания. Также высказывались мнения по поводу расписания движения автобусов в связи с тем, что оно не соответствует графику работы учреждений социальной сферы.

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, у разработчиков достаточно времени для учета предложений жителей нижегородской агломерации о новых маршрутах.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Апробация маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года.

В этот период с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.