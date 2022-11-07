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Обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря. Об этом сообщили в Минспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".
Согласно данным департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, открытие стадиона ручных игр в Автозаводском районе планируется до 15 декабря.
Напомним, изначально работы планировалось завершить в октябре 2021 года, однако затем договор с подрядчиком был расторгнут и сроки неоднократно переносились.
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