Обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря. Об этом сообщили в Минспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Согласно данным департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, открытие стадиона ручных игр в Автозаводском районе планируется до 15 декабря.

Напомним, изначально работы планировалось завершить в октябре 2021 года, однако затем договор с подрядчиком был расторгнут и сроки неоднократно переносились.