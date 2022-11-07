Специальная подсветка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне 1 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специальная подсветка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне 1 декабря. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, с 19:00 до 22:00 на телебашне в Нижнем Новгороде будет транслироваться изображение красной ленты - символа борьбы с ВИЧ-инфекцией. Грани башни окрасятся в красно-белый цвет, а на медиаэкране появится надпись "1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Узнай свой ВИЧ-статус".

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря с 1988 года. Он был установлен для привлечения внимания общественности к распространению инфекции, а также для повышения информированности о ней.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной центр борьбы со СПИД признали одним из лучших в стране.