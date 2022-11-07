Студент ННГУ разрабатывает новый метод получения микроцеллюлозы из промышленной конопли Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Студент ННГУ разрабатывает новый метод получения микроцеллюлозы из промышленной конопли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, разработкой занимается учащийся первого курса магистратуры Передовой инженерной школы (ПИШ) химического факультета ННГУ Захар Маркин.

Как уточнили в ННГУ, микроцеллюлоза (МКЦ) необходима для производства лекарств и косметики. Она снижает калорийность пищевых продуктов и является источником полезных пищевых волокон.

Захар Маркин рассказал, что сейчас МКЦ получают из древесины, но полезных компонентов в ней мало. При этом для выделения нужны энергозатратные методы, приводящие к вредным выбросам.

В новой методике предлагается добывать микроцеллюлозу из быстро возобновляемого источника сырья - промышленной конопли. В ней содержится до 70% целлюлозы, не имеет наркотического воздействия на организм.

Кроме того, получать МКЦ из конопли гораздо легче и требует более мягких реагентов, что позволит снизить нагрузку на окружающую среды и стоимость получаемой целлюлозы.

Проект уже вышел в финал конкурса "УМНИК-2022" и получил грант в размере 500 тысяч рублей. Также поддержку получили 7 проектов молодых ученых ННГУ.

Ранее сообщалось, что в ННГУ разработали уникальный сверхпрочный материал для российской космонавтики.