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Общество

Почти 90 заявок подано на конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний"

29 ноября 2022 15:34  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 90 заявок подано на конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, очная защита проектов пройдет с 30 ноября по 2 декабря. До этого этапа дойдут 68 заявок, а всего их было подано 89.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, с 2021 года призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей, а победителями в прошлом году стали 25 человек.

Конкурс проходит в 8 номинациях: "Патриотизм", "Медиа", "Добровольчество", "Городская среда", "Наука и образование", "Предпринимательство", "Творчество", "Спорт и здоровье".

Нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет на реализацию своей идеи могут получить 50, 100 и 250 тысяч рублей.

Эксперты оценят проекты по следующим критериям: устная презентация проекта, ответы на вопросы экспертов, оформление и использование демонстрационных материалов, личностные проявления выступающего. 

Ранее сообщалось, что около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей.

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