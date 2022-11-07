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Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, грантовый конкурс для предпринимателей в возрасте до 25 лет проводился в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что Нижегородская область входит в число лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям. Всего в стране было выделено более 2,5 тысячи грантов на сумму около 1 млрд рублей.
В Нижегородской области были одобрены заявки на общую сумму более 93 млн рублей. Четверть получателей грантов – из Нижнего Новгорода, остальные – из районов области.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что наибольшее количество заявок поступило из Семеновского, Арзамасского, Павловского, Городецкого, Уренского районов, Дзержинска и Володарска.
Получатели гранта планируют открыть фотосалоны, кабинеты юриста и психолога, мастерские, пункты прокаты спортивного оборудования и даже медицинский центр.
Ранее сообщалось, что почти 50 млн рублей будет направлено на развитие предпринимательства в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Также напомним, что нижегородские предприниматели смогут получить новый вид субсидии.
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