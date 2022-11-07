Нацпроекты — людям
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
28 ноября 2022 18:28  [80] Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей
28 ноября 2022 18:09  [62] Более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов
28 ноября 2022 17:02  [105] Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов
28 ноября 2022 16:12  [108] Число заказов в интернет-магазине МегаФон на "Черную пятницу" выросло в два раза
28 ноября 2022 16:04  [110] ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
28 ноября 2022 15:35  [110] "Открытие Авто": в октябре жители РФ потратили 387 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом
28 ноября 2022 13:12  [114] Банк "Открытие": рынок нефти ждет определённости
28 ноября 2022 12:14  [366] Производство бытовой химии планируется построить в Нижегородской области к 2025 году
28 ноября 2022 10:54  [128] ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал" для 1,5 млн слушателей
28 ноября 2022 10:06  [157] Половина российских компаний увидели необходимость в перестройке собственных систем киберзащиты
Бизнес

Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей

28 ноября 2022 18:28  [80] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, грантовый конкурс для предпринимателей в возрасте до 25 лет проводился в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что Нижегородская область входит в число лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям. Всего в стране было выделено более 2,5 тысячи грантов на сумму около 1 млрд рублей.

В Нижегородской области были одобрены заявки на общую сумму более 93 млн рублей. Четверть получателей грантов – из Нижнего Новгорода, остальные – из районов области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что наибольшее количество заявок поступило из Семеновского, Арзамасского, Павловского, Городецкого, Уренского районов,  Дзержинска и Володарска.

Получатели гранта планируют открыть фотосалоны, кабинеты юриста и психолога, мастерские, пункты прокаты спортивного оборудования и даже медицинский центр.

Ранее сообщалось, что почти 50 млн рублей будет направлено на развитие предпринимательства в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что нижегородские предприниматели смогут получить новый вид субсидии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph