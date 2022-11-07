Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, грантовый конкурс для предпринимателей в возрасте до 25 лет проводился в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что Нижегородская область входит в число лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям. Всего в стране было выделено более 2,5 тысячи грантов на сумму около 1 млрд рублей.

В Нижегородской области были одобрены заявки на общую сумму более 93 млн рублей. Четверть получателей грантов – из Нижнего Новгорода, остальные – из районов области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что наибольшее количество заявок поступило из Семеновского, Арзамасского, Павловского, Городецкого, Уренского районов, Дзержинска и Володарска.

Получатели гранта планируют открыть фотосалоны, кабинеты юриста и психолога, мастерские, пункты прокаты спортивного оборудования и даже медицинский центр.

Ранее сообщалось, что почти 50 млн рублей будет направлено на развитие предпринимательства в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что нижегородские предприниматели смогут получить новый вид субсидии.