Музыканты будут выступать на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сольные выступления музыкантов пройдут на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал замгубернатора Олег Беркович.

По его словам, "Новогоднее соло-2023" является продолжением концертов "Соло на закате", которые прошли в Нижнем Новгороде этим летом.

Выступления пройдут на улицах Большой Покровской и Рождественской 24 и 25 декабря, а также в период с 29 декабря по 8 января.

Кроме того, выступления на этих улицах пройдут и в Новогоднюю ночь - 1 января с 00:30 до 02:00. Нижегородцев на каждой локации ожидает четыре выступления: два соло, один дуэт и одно от мини-группы.

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также Дом Деда Мороза.