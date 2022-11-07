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Новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января

29 ноября 2022 17:23  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович 29 ноября презентовал программу новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, встреча Нового года - 2023 начнётся со сказочной истории. Сюжет празднования будет основан на легенде о пропавших новогодних игрушках. Так, в новогоднем оформлении будут использованы мотивы народных художественных промыслов и традиционных игрушек.

Основные мероприятия состоятся на Нижегородской ярмарке с 16 декабря по 15 января.

В частности, на площади перед Главным ярмарочных домом будет располагаться Ярмарочный базар, на котором жители и гости Нижнего Новгорода смогут купить сладости, новогодние игрушки и другую праздничную атрибутику.

Также в течение месяца на центральной площади перед Ярмаркой для всех желающих будет работать традиционный Новогодний каток.

Как и в прошлом году, все дети могут бесплатно посетить Дом Деда Мороза. Правда, для входа в гости к зимнему волшебнику понадобится предварительная регистрация.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут. При этом власти анонсировали, что запланированы традиционные ёлки для детей, благотворительные мероприятия в театрах, досуговых центрах, парках и скверах, а также традиционный благотворительный фестиваль "Горьковская ёлка".

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Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год Праздники
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