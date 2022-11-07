Акция по обмену новогодней атрибутикой пройдёт в Нижнем Новгороде 17 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 17 декабря пройдёт заключительная в этом году федеральная акция "Зелёная суббота". Накануне Нового года акция будет посвящена обмену праздничной атрибутикой.

Как рассказали организаторы, мероприятие состоится в формате рождественского дармаркета, куда горожане могут принести качественные, но ставшие ненужными ёлочные игрушки и другие украшения. Время и место проведения будут размещены по ссылке.

Куратор акции "Зелёная суббота" в Нижегородской области, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ регионального оператора по ТКО АО "Ситиматик-Нижний Новгород" Денис Вотинцев отметил, что идея свопов для города пока непривычна, но реакция людей на подобные мероприятия всегда самая позитивная.

Напомним, акцию "Зелёная суббота" организует Минприроды России совместно с экологической партией "Зелёные". 23 апреля 2022 года мероприятие стартовало сразу в 20 регионах России.

"Зелёная суббота" призвана продлить срок службы вещей, ставших ненужными, и таким образом сократить поток мусора на полигоны. Кроме того, акция позволит снизить экономическую нагрузку на жителей в текущий непростой период, уверены организаторы. Нижегородцы в течение года обменивались электроникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями, посудой, предметами для хобби и спортинвентарём.