Акция дарения вещей "Зелёная суббота" стартует в Нижегородской области 23 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область присоединится к акции дарения вещей "Зелёная суббота". Об этом сообщили в региональном Минэкологии

Акцию организует Минприроды России совместно с экологической партией "Зелёные". 23 апреля мероприятие стартует сразу в 20 регионах России. В Нижегородской области она пройдёт при поддержке экологического движения "РазДельно".



Согласно информации, "Зелёная суббота" призвана продлить срок службы вещей, ставших ненужными, и таким образом сократить поток мусора на полигоны. Кроме того, акция позволит снизить экономическую нагрузку на жителей в текущий непростой период, уверены организаторы

Планируется, что каждую третью субботу месяца жители смогут передать ненужные им вещи тем, кто в них нуждается, или обменяться. Приносить для обмена можно исправные электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера (до микроволновки).

Первая "Зелёная суббота" состоится 23 апреля на следующих площадках:

- с 10:30 до 12:30 - на пр. Ленина, 46, на площадке возле администрации Ленинского района;

- с 13:00 до 15:00 - ул. Кировская – в сквере Завода Петровского (недалеко от пл. Сенной).

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, подобные мероприятия помогают заниматься экологическим просвещением, и распространять культуру осознанного потребления в сфере обращения с отходами.

В Минэкологии также напомнили, что с 1 марта 2022 года запрещено складировать отходы электронного и электрического оборудования в контейнер для сбора ТКО.

В мае "Зелёная суббота" будет посвящена обмену и дарению одежды, обуви и аксессуаров, в июне – книг, настольных игра и детских игрушек, а накануне нового учебного года – школьных принадлежностей и учебников.

С графиком и адресами пунктов обмена можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что Минэкологии и горадминистрация займутся экопросвещением в школах Нижнего Новгорода. Так, мероприятия экологической направленности будут проводиться в 16 нижегородских школах.