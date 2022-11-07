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Общество

Около 200 ВИЧ-инфицированных детей родились в Нижегородской области

30 ноября 2022 12:35  [196] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 200 ВИЧ-инфицированных детей родились в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заместителя главного врача ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Стеллу Минаеву.

Согласно информации, всего в регионе новорожденные дети появились у более чем 5 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин.

По словам Стеллы Минаевой, некоторые из этих женщин уже имеют по 2 или 3 ребенка. 

Большая часть инфицированных детей родились у мам, не получавших профилактику.

Ранее сообщалось, что специальная подсветка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне 1 декабря.

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Теги:
Дети Здравоохранение
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