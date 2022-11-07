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Культура и отдых

Концерт "Фортепианная классика на историческом инструменте" пройдет в нижегородских Пакгаузах 24 декабря

30 ноября 2022 12:54  [74] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Концерт "Фортепианная классика на историческом инструменте" пройдет в нижегородских Пакгаузах 24 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в 18:00 на Стрелке народный артист России Алексей Любимов исполнит произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена и Ф. Шопена на рояле ERARD — оригинальном инструменте, созданном в Париже в 1848 году.

Как рассказал худрук Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Алексей Трифонов, Алексей Любимов - один из самых известных в мире исполнителей на исторических инструментах. 

24 декабря в Пакгаузах прозвучат сонаты № 8 и 15 Моцарта, "Баркарола" Шопена, а также "Лунная" и "Патетическая" сонаты Бетховена. Узнать подробнее о программе концерта и приобрести билеты можно на сайте.

Ранее сообщалось, что два нижегородских театра получили награды ХХ Международного театрального форума "Золотой витязь".

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Теги:
Концерты Пакгаузы
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