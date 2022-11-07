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Концерт "Фортепианная классика на историческом инструменте" пройдет в нижегородских Пакгаузах 24 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, в 18:00 на Стрелке народный артист России Алексей Любимов исполнит произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена и Ф. Шопена на рояле ERARD — оригинальном инструменте, созданном в Париже в 1848 году.
Как рассказал худрук Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Алексей Трифонов, Алексей Любимов - один из самых известных в мире исполнителей на исторических инструментах.
24 декабря в Пакгаузах прозвучат сонаты № 8 и 15 Моцарта, "Баркарола" Шопена, а также "Лунная" и "Патетическая" сонаты Бетховена. Узнать подробнее о программе концерта и приобрести билеты можно на сайте.
Ранее сообщалось, что два нижегородских театра получили награды ХХ Международного театрального форума "Золотой витязь".
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