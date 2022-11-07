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Общество

Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения наградили нижегородского нейрохирурга Сергея Рогожкина

30 ноября 2022 16:03  [122] Общество
Сергей Рогожкин

Сергей Рогожкин

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения наградили нижегородского нейрохирурга больницы им. Семашко Сергея Рогожкина. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 28 ноября.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, Сергей Рогожкин работает в больнице им. Семашко уже более 35 лет. Он помогает пациентам с заболеваниями и травмами нервной системы, выполняет сложнейшие хирургические операции. Кроме того, медик участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко отметили, что Сергей Рогожкин освоил и внедрил в регионе новые хирургические технологии – микрохирургию дискогенных радикулитов, операции при аневризмах сосудов головного мозга различной локации, операции при ишемических и геморрагических инсультах.Также врач оказывает помощь многим лечебно-профилактическим учреждениям региона.

Ранее сообщалось, что награды Российского научного медицинского общества терапевтов вручили 13 нижегородским медикам.

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Теги:
Здравоохранение Награждение
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