Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения наградили нижегородского нейрохирурга Сергея Рогожкина

Сергей Рогожкин
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Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения наградили нижегородского нейрохирурга больницы им. Семашко Сергея Рогожкина. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 28 ноября.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, Сергей Рогожкин работает в больнице им. Семашко уже более 35 лет. Он помогает пациентам с заболеваниями и травмами нервной системы, выполняет сложнейшие хирургические операции. Кроме того, медик участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко отметили, что Сергей Рогожкин освоил и внедрил в регионе новые хирургические технологии – микрохирургию дискогенных радикулитов, операции при аневризмах сосудов головного мозга различной локации, операции при ишемических и геморрагических инсультах.Также врач оказывает помощь многим лечебно-профилактическим учреждениям региона.
Ранее сообщалось, что награды Российского научного медицинского общества терапевтов вручили 13 нижегородским медикам.
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