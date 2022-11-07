"Сапсаны" могут не вернуться на маршрут Нижний Новгород - Москва из-за нецелесообразности Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скоростные поезда "Сапсан" могут не вернуться на маршрут Нижний Новгород - Москва из-за нецелесообразности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова.

По его словам, прямых пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву было всего около 20%. В связи с этим целесообразнее использовать "Сапсаны" на максимальной скорости в 250 км/ч на маршруте из столицы в Санкт-Петербург.

Также Дмитрий Пегов рассказал, что РЖД планирует организовать отдельные поезда до Нижнего Новгорода из Москвы, а заводить скоростные поезда на Курский вокзал "это просто лишнее время убивать и не получать того эффекта, который необходим"

Напомним, поезд "Ласточка" заменил "Сапсан" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 1 июня. В РЖД замену объяснили реконструкцией Курского вокзала в Москве и корректировкой графика движения поездов.

Ранее сообщалось, что поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год.