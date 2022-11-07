Более 30 многодетных матерей получили правительственные награды на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Торжественное мероприятие для многодетных мам со всей Нижегородской области состоялось 30 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках мероприятия 26 женщинам вручили почётные дипломы многодетной матери Нижегородской области I, II и III степени, а ещё 7 многодетных мам получили благодарности губернатора.

Кроме того, отдельную награду получила семья Дормидонтовых из Городецкого района, ставшая победителем Всероссийского конкурса "Семья года".

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев уточнил, что ежегодно, начиная с 2008 года, в рамках празднования Дня матери награждаются нижегородки, которые имеют особые заслуги в воспитании детей, укреплении традиционных семейных ценностей.

"Количество многодетных семей в Нижегородской области с каждым годом растёт, и для нас это большая гордость. Быть мамой очень почётно, а многодетной мамой – почётно вдвойне! Именно многодетная семья всегда была и остаётся основой развития российского государства и патриотических ценностей", – подчеркнул Гнеушев.

Список награждённых можно посмотреть по ссылке.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее также вручил благодарности многодетные матерям Нижнего Новгорода.