Более 30 многодетных матерей получили правительственные награды на Нижегородской ярмарке

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Торжественное мероприятие для многодетных мам со всей Нижегородской области состоялось 30 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В рамках мероприятия 26 женщинам вручили почётные дипломы многодетной матери Нижегородской области I, II и III степени, а ещё 7 многодетных мам получили благодарности губернатора.
Кроме того, отдельную награду получила семья Дормидонтовых из Городецкого района, ставшая победителем Всероссийского конкурса "Семья года".
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев уточнил, что ежегодно, начиная с 2008 года, в рамках празднования Дня матери награждаются нижегородки, которые имеют особые заслуги в воспитании детей, укреплении традиционных семейных ценностей.
"Количество многодетных семей в Нижегородской области с каждым годом растёт, и для нас это большая гордость. Быть мамой очень почётно, а многодетной мамой – почётно вдвойне! Именно многодетная семья всегда была и остаётся основой развития российского государства и патриотических ценностей", – подчеркнул Гнеушев.
Список награждённых можно посмотреть по ссылке.
Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее также вручил благодарности многодетные матерям Нижнего Новгорода.
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