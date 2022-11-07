Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"

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Глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин вручил медаль "За отвагу" Жанайдару Сандыбаеву. Об этом сообщили в горадминистрации.
Согласно информации, данная награда утверждена Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Так, в апреле 2022 года в ходе СВО раненый Жанайдар спас из горящей машины сослуживца и командира.
"Заслуженная награда нашла своего героя! Поздравляю с прямым подтверждением личной храбрости, силы духа и мужества! Пусть эта медаль напоминает о славном и героическом поступке", - сказал Александр Кулагин, вручая медаль молодому человеку.
Ранее сообщалось, что уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине.
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