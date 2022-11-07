Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин вручил медаль "За отвагу" Жанайдару Сандыбаеву. Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно информации, данная награда утверждена Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Так, в апреле 2022 года в ходе СВО раненый Жанайдар спас из горящей машины сослуживца и командира.

"Заслуженная награда нашла своего героя! Поздравляю с прямым подтверждением личной храбрости, силы духа и мужества! Пусть эта медаль напоминает о славном и героическом поступке", - сказал Александр Кулагин, вручая медаль молодому человеку.

Ранее сообщалось, что уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине.