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Общество

Нижегородец Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"

30 ноября 2022 18:57  [149] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин вручил медаль "За отвагу" Жанайдару Сандыбаеву. Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно информации, данная награда утверждена Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Так, в апреле 2022 года в ходе СВО раненый Жанайдар спас из горящей машины сослуживца и командира.

"Заслуженная награда нашла своего героя! Поздравляю с прямым подтверждением личной храбрости, силы духа и мужества! Пусть эта медаль напоминает о славном и героическом поступке", - сказал Александр Кулагин, вручая медаль молодому человеку.

Ранее сообщалось, что уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине.

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Теги:
Военные Медали Награды
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