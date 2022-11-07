Михаил Першин: "Статус Молодежной столицы России откроет новые социальные лифты для молодежи региона" Общество

Статус "Молодежной столицы России" откроет новые социальные лифты для молодежи Нижегородской области, подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

"Конкурс "Молодежная столица России" проводится впервые. Он призван стать драйвером развития молодежной политики в регионах. Город-победитель станет местом проведения федеральных мероприятий, которые соберут команды со всей страны. Это позволит участникам обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками из других городов. Один из центральных проектов "Молодежной столицы России" - грантовый конкурс для инициативных молодых людей, готовых принимать активное участие в жизни родного города. Это возможность заявить о себе, воплотить яркие идеи и получить ценный опыт", - отметил Михаил Першин.

На участие в конкурсе "Молодежная столица России" из регионов было подано 59 заявок. Их рассматривали эксперты, оценивая прежде всего программу мероприятий на 2023 год и ее эффективность в качестве инструмента поддержки молодежных инициатив. Сейчас в шорт-листе семь городов, в том числе Нижний Новгород.

"Наш регион не раз был местом проведения крупных молодежных мероприятий, а главное, у нас активно развиваются волонтерские и социальные молодежные инициативы. Это и слеты рабочей молодежи, где встречаются представители крупнейших предприятий региона, и движение дружинников, и проекты по поддержке ветеранов и сохранению исторической памяти. У Нижнего есть все шансы на победу. Сейчас самое важное – поддержать любимый город в голосовании!", - поделился Михаил Першин.

Депутат напомнил о том, что до 10 декабря 2022 года Нижний Новгород участвует в народном голосовании за получение почетного звания. Для того чтобы поддержать столицу Приволжья в финальном этапе всероссийского конкурса, необходимо перейти на сайт проекта Росмолодежи "Дом молодежи". Пользователям будет предложено авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru.