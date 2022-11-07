Усадьбу Гусевых отреставрировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Усадьбу Гусевых на улице Славянской, 4а отреставрировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, дом пустовал и разрушался с 2015 года. Проект реставрации был разработан ООО "Велес НН", а работы по сохранению ОКН выполняло "ООО "Специализированный застройщик "ННДК "Мещера".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что еще год назад здание было совершенно безжизненным, аварийным и даже без коммуникаций, а сейчас оно стало настоящим украшением квартала.

Гарантийный срок на работы по сохранению ОКН составляет 5 лет.

Соглашение устанавливает гарантийный срок на выполненные работы по сохранению ОКН – 5 лет. В дальнейшем АНО "Асирис" определит, как будет использоваться обновленная усадьба Гусев.

В ходе работ в ОКН были отреставрированы подлинные деревянные конструкции здания, возведенные в 1910-е годы. Выполнено частичное протезирование венцов сруба, появилась новая деревянная обшивка наружных стен здания, аналогичная исторической, сохранены массивные колоды оконных проемов, в которых установлены новые деревянные окна. Также выполнены вычинка кирпичной кладки цоколя, гидроизоляция укрепленного фундамента. На крыше было заменено не только покрытие, но и стропильная система.

Внутри же дома установили две угловые печи и круглую печь конструкции Унтермарка. Они выполняют декоративную роль.Также в ряде помещений сохранено и отремонтировано напольное покрытие, восстановлена деревянная лестница.

Как рассказал гендиректор ООО "Специализированный застройщик "ННДК Мещера" Михаил Иванов, стоимость работ составила около 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реставрация Доходного дома Блиновых завершилась в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.