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Общество

ОМК представила опыт устойчивого развития регионов на Международном форуме-выставке "Российский промышленник"

01 декабря 2022 12:10  [72] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания представила опыт по развитию социальной сферы, культуры и туризма в регионах на Международном форуме-выставке "Российский промышленник", проходящем с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

На сессии по устойчивому развитию промышленных территорий, организованной Бизнес школой РСПП и комиссией РСПП по туристской индустрии, президент ОМК Наталья Еремина рассказала о работе компании на примере малого города Выксы Нижегородской области.

Всего в социальную сферу города, в котором расположено крупнейшее предприятие ОМК, индустриальная компания вложила более 12,3 млрд руб. ОМК уже более 20 лет поддерживает здесь развитие инфраструктуры и местных сообществ. Помогает решать социальные проблемы, развивать школьное и профессиональное образование, медицину, модернизировать инженерную инфраструктуру и создавать современные общественные пространства. В частности, это проекты реставрации объектов культурного наследия, поддержка "Выкса-фестиваля" современной культуры, строительство гостиниц, домов для сотрудников, участие в создании в Выксе современных медицинского и туристического кластеров. Акцент в выступлении был на партнерстве ОМК с муниципалитетом. Индустриальная компания является инициатором проектов развития городских общественных пространств Выксы и финансирует подготовку заявок на государственные гранты, затем администрация города участвует с ними в федерально-целевых программах по развитию территорий.

"Кроме стабильной работы, жилья и чистой природы людям нужны система образования и здравоохранения, культурный досуг, бытовой комфорт и социальная защищенность. Работая в регионах, частности, в Выксе Нижегородской области, ОМК использует комплексный подход. Компания модернизует, строит новые производства и меняет среду вокруг них, помогая создавать город, в котором хочется жить", - отметила в своем выступлении Наталья Еремина.

О проекте ОМК по строительству индустриально-туристского центра "Шухов парк" Наталья Еремина рассказала на сессии по истории русской инженерной мысли, которую организовал Международный Шуховский фонд. Парк будут открывать поэтапно, его создание ОМК планирует завершить в 2026 году. "Шухов парк" станет главным центром сохранения индустриального наследия и новым туристским кластером Нижегородской области. ОМК рассчитывает, что открытие парка позволит в пять раз увеличить туристический поток в Выксу - до 160 тыс. человек в год. Проект также направлен на образование и популяризацию инженерных профессий.

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Теги:
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