Алексей Артамонов: "Новые резиденты ОЭЗ "Кулибин" принесут пользу региону" Бизнес

"Для индустриального парка "Ока-Полимер" включение территорий во вторую очередь особой экономической зоны "Кулибин" — это новый виток в развитии, большой шаг для привлечения крупных инвесторов", - отметил руководитель индустриального парка Алексей Артамонов.

"Ежегодно индустриальный парк привлекает на территорию Нижегородской области два-три производства, но зачастую это предприятия малого предпринимательства. Статус особой экономической зоны – ОЭЗ – сделает площадку привлекательной для крупных игроков. Налоговые льготы, предоставляемые ОЭЗ, являются для крупных промышленных предприятий весомым аргументом, и их выбор будет сделан в пользу Нижегородской области. Уже сейчас у нас есть принципиальные договоренности с тремя крупными компаниями, которые были очень заинтересованы в том, чтобы стать резидентами ОЭЗ, о размещении на площадке. Данные проекты, несомненно, сыграют очень важную роль в экономическом развитии региона и страны в целом", - сказал он.

Алексей Артамонов отметил, что появление этих проектов стало возможным благодаря совместной работе с Корпорацией развития и правительством Нижегородской области.

"Еженедельно мы проводим встречи с представителями корпорации и перспективными резидентами ОЭЗ, рассказываем им о преимуществах работы в Нижегородской области. Уверен, что совместно мы сможем в кратчайшие сроки "заселить" пока пустующие участки новыми резидентами, чьи проекты принесут пользу региону и станут весомыми игроками химической отрасли страны", - сказал Алексей Артамонов.

Напомним, 30 ноября в ходе заседания межведомственной рабочей группы по развитию ОЭЗ и ТОР под председательством зампреда Правительства РФ Юрия Трутнева было принято решение о расширении ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области с 72 до 596 гектаров. К действующей территории особой экономической зоны будут присоединены три площадки. Две из них – свободные территории действующих предприятий – индустриального парка "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА", третья – государственная площадка, примыкающая к первой очереди ОЭЗ.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю.