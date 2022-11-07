Территорию нижегородской ОЭЗ "Кулибин" увеличат в 8 раз Экономика

Территория нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске будет увеличена в 8 раз.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, такое решение утвердили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР, которое провел заместитель председателя Правительства России Юрий Трутнев.

"В настоящее время на территории Российской Федерации действует 48 ОЭЗ. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет 1,8 триллиона рублей, из которых 822 миллиарда уже осуществлено. В 2022 году объем инвестиций составил 124 миллиарда рублей. Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 155 миллиардов рублей. Преференциальные режимы, которые работают на территории России, приносят свою пользу, помогают развивать экономику страны", – сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в настоящее время резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются семь компаний, и на оставшиеся площадки уже есть претенденты, поэтому возможности для дальнейшего развития особой экономической зоны были исчерпаны. Принимая во внимание востребованность ОЭЗ, была подана заявка на расширение ее территории.

"В состав территории особой экономической зоны "Кулибин" будут включены три площадки. Две из них - свободные территории предприятий "Синтез ОКА" и "Индустриальный парк "Ока-Полимер". Они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также производственными и складскими помещениями. Бюджетных инвестиций в их развитие не потребуется. Третья площадка государственная, она примыкает непосредственно к действующей ОЭЗ. На ней планируется возведение производственно-логистических комплексов для размещения резидентов. Благодаря расширению ОЭЗ ее общая площадь увеличится с 72 до 596 гектаров", - сказал Глеб Никитин.

Инвесторы представили восемь проектов, которые планируют реализовать на новых площадках. Это проекты по созданию химических производств, технического комплекса по переработке химических источников тока, выпуску ролевой бумаги и картона, смазочных материалов, строительству производственно-складских комплексов. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 24 млрд рублей, будет создано более 1300 рабочих мест.

"Интерес к размещению очень серьезный. Мы уверены, что организация новых производств будет способствовать формированию единой системы, а также позволит создать новые кооперационные цепочки", - сказал Глеб Никитин.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю.



Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко рассказал, что расширение территории ОЭЗ обеспечит продолжение реиндустриализации дзержинского промышленного узла.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что расширение особой экономической зоны, особенно в существующих условиях внешнего санкционного давления, – это важное преимущество для города.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Ранее Нижегородская область представила ОЭЗ "Кулибин" на Московском международном химическом форуме. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин ранее поддержал заявку Нижегородской области по развитию инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин".