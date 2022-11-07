Фото:
Почти 330 бездомных собак отловили в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города.
Согласно информации, из 328 отловленных собак - 310 стерилизовали или кастрировали, а также вакцинировали от бешенства.
Кроме того, всем выловленным животным на уши были установлены специальные бирки, которые означают, что собаки прошли все перечисленные процедуры.
18 собак, пойманных повторно из-за проявления агрессии, были помещены в приют.
В 2021 году в Нижнем Новгороде было отловлено 477 бездомных животных.
Ранее сообщалось, что владельцев собак в Нижегородской области могут обязать регистрировать своих питомцев.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+