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Общество

Нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн

01 декабря 2022 13:10  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы в личном кабинете на сайте "Работа в России" могут воспользоваться услугами по профориентации и переобучению, психологической поддержке безработных, их адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела или при переезде в другой регион.

Для получения услуги необходимо заполнить соответствующее заявление.

Кроме того, работодатели на сайте могут разметить свои вакансии и подать заявку на участие в программе субсидирования найма.

Как отметила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина, новый формат не является заменой личному общению. Нижегородцы по-прежнему могут обратиться в отделения службы занятости и получить необходимые консультации.

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн государственных и муниципальных услуг оказано в электронном виде в Нижегородской области с начала года.

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