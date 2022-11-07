Каток открылся в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Каток открылся в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, в будни для детей до 14 лет стоимость входа на каток составит 100 рублей, а в выходные и праздничные дни - 150 рублей. Для взрослых - 250 и 400 рублей соответственно.

Для детей до 7 лет вход бесплатный с сопровождением взрослых.

Расписание сеансов катка во вторник, среду и четверг: 10:00 – 11:15, 12:00 – 13:15, 14:00 – 15:15, 16:00 – 17:15, 18:00 – 19:15, 20:00 – 21:15.

Также с пятницы по воскресенье и праздничные дни будет добавлен сеанс с 21:45 до 23:00.



Ранее сообщалось, что новогодняя программа в нижегородском парке "Швейцария" продлится с 31 декабря по 8 января.