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Культура и отдых

Новогодняя программа в нижегородском парке "Швейцария" продлится с 31 декабря по 8 января

30 ноября 2022 17:36  [89] Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новогодняя программа в нижегородском парке "Швейцария" продлится с 31 декабря по 8 января. Об этом представители парка рассказали в соцсетях.

Согласно информации, для гостей "Швейцарии" будут подготовлены развлекательные программы и сказочные представления, а уже 1 декабря откроется каток.

Также все праздничные 9 дней на центральной площади парка будет работать ярмарка, на которой можно будет купить сувениры, угощения и различные вкусности.

Предприниматели, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявку на сайте администрации Нижнего Новгорода.

С полной программой новогодних гуляний в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Новый год Парк Швейцария
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