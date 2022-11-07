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Общество

Физико-технологический факультет начал работу в Мининском университете

01 декабря 2022 15:03  [72] Общество

Фото: пресс-служба Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Физико-технологический факультет начал работу в Мининском университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, здесь будут обучать бакалавров по трем специальностям: математика-физика, математика-экономика и математика-информатика. Также доступно заочное отделение по специальности "математика".

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что новый факультет позволит повысить качество подготовки педагогов в области физики.

Так, совместно со специалистами Института прикладной физики РАН и физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже перестроена программа обучения физике в Мининском университете. Также студенты НГПУ могут работать в передовых вузовских лабораториях партнеров и взаимодействовать с научным сообществом. 

Также на новом факультете доступна магистерская программа "Проектирование нового образовательного продукта", а в следующем году откроется новое направление подготовки "STEAM-педагогика", на котором студентов научат проектировать среду и процесс, проводить научно-исследовательскую работу в надпредметной области, а также использовать steam-технологии в образовательном процессе.

Факультет будет располагаться в корпусе №7 на улице Челюскинцев,9. Здесь оборудованы современные лаборатории для проведения практических занятий.

Выпускники факультета будут привлекаться к участию в проекте "Новая физика", который предусматривает вовлечение детей в "бесшовную" систему подготовки по естественнонаучным направлениям по схеме родители-детский сад – школа – вуз, которое необходимо начинать не с 7 класса, как сейчас, а с 4-5 лет.

Ранее сообщалось, что Мининский университет вошёл в тройку лидеров среди педвузов России.

Также напомним, что в апреле 2022 года НГПУ им. К. Минина занял девятое место среди всех вузов страны в предметном рейтинге RAEX по направлению подготовки "Педагогическое образование". В рамках комплексного исследования проводилась независимая оценка деятельности вузов страны.

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Теги:
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