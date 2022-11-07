Производителей пива в России обяжут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает "телеканал 360".
Согласно информации, правительство РФ утвердило правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков.
Так, обязанность маркировать пиво в кегах начнет действовать с 1 апреля следующего года, в стеклянной таре или полимерной упаковке -с 1 октября, а в других видах упаковки - с 15 января 2024 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+