Производителей пива в России обяжут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Производителей пива в России обяжут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает "телеканал 360".

Согласно информации, правительство РФ утвердило правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков.

Так, обязанность маркировать пиво в кегах начнет действовать с 1 апреля следующего года, в стеклянной таре или полимерной упаковке -с 1 октября, а в других видах упаковки - с 15 января 2024 года.