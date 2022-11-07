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ООО "Проект 3" возведёт по концессии мусорный завод в Арзамасе за 2,9 млрд рублей

01 декабря 2022 17:04  [61] Общество
Денис Буцаев и Глеб Никитин на подписании плана-графика строительства комплекса

Денис Буцаев и Глеб Никитин на подписании плана-графика строительства комплекса

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде стартовал первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", на который прибыли зампред правительства РФ, куратор нацпроекта "Экология" Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, а также генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В рамках пленарного заседания "Вызовы устойчивого развития регионов" вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о реализации проекта строительства комплексного объекта обращения с ТКО на территории Арзамасского района. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор РЭО Денис Буцаев 2 июня на площадке конференции "ЦИПР-2022" подписали план-график строительства комплекса. Он будет включать в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО.

По словам Абрамченко, проект реализуется на основе концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составит 2,9 млрд рублей, при этом РЭО готов вложить в него почти 2 млрд рублей.

"Мощность объекта составит 160 тысяч тонн, он будет включать в себя сортировку на 125 тысяч тонн, объект обработки крупногабаритных отходов на 35 тысяч тонн в год и объект компостирования на 50 тысяч тонн. Ввод в эксплуатацию объектов также будет поэтапным. До конца 2024 года будет построен объект сортировки, до конца 2028-го — объект компостирования. Полигон, который будет принимать неперерабатываемые "хвосты", будет создаваться тремя картами (ввод в 2024-м, 2030-м, 2038-м)", — рассказала вице-премьер РФ.

Согласно информации, для реализации проекта создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО "Проект 3", которая и выступит концессионером.

РЭО готов вложить в строительство объекта 1,947 млрд рублей под 5,8% годовых. При этом финансирование будет поэтапным: в 2023 году компания вложит около 1,15 млрд рублей, в 2027-м — ещё около 800 млн рублей.

Денис Буцаев пояснил, что в рамках соглашения РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки в размере до 95% от общего объёма инвестиций, а также вхождения РЭО в уставной капитал концессионера, принятие на себя функций единоличного исполнительного органа концессионера.

Комплекс в Арзамасском районе позволит обслуживать 25 муниципалитетов южной части Нижегородской области (зоны деятельности регоператора МСК-НТ - № 7 "Арзамасская" и № 8 "Сергачская"), а также поможет к 2030 году достичь показателей, установленных нацпроектом "Экология". Напомним, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%.

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Теги:
Отходы ТКО Экология
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