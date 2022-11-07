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Общество

Первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" открылся в Нижнем Новгороде

01 декабря 2022 16:41  [105] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в центральном событии открытия - планерном заседании "Вызовы устойчивого развития регионов" - приняли участие зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин и генеральный директор компании ППК "РЭО" Денис Буцаев.

Виктория Абрамченко отметилf, что для России экологический путь развития является ключевым вопросом, так как наша страна первая в мире по площади вторая по запасам пресной воды.

Основными темами деловой программы стали ESG-трансформация бизнеса и роль государства в этом процессе. Всего за 3 дня пройдет более 20 сессий деловой программы, посвященных темам устойчивого развития в различных отраслях.

Максим Орешкин рассказал, что участникам нужно определить и задать вектор для того, чтобы россияне жили устойчиво, комфортно и успешно. При этом копировать западные страны в этом плане не нужно.

В ходе дискуссии Игорь Комаров рассказал, что в рамках кураторства зампредседателя правительства РФ Дмитрия в ПФО реализуются прорывные проекты социально-экономического развития, большинство из которых учитывает принципы ESG.

Например, проект "Оздоровление Волги" связан с развитием речного транспорта и улучшает качество жизни людей, повышая транспортную доступность.

Глеб Никитин рассказал, что на форум зарегистрировались 1,2 тысячи человек, 128 компаний из 25 регионов, что доказывает интерес к теме ESG.

"Почему форум называется "СО.ЗНАНИЕ"? Это, с одной стороны, сохранение окружающей  среды, а с другой – социальное развитие и благополучие, а также сотрудничество бизнеса и государства. Президент России постоянно говорит, что мы должны свое развитие строить вокруг человека, создавая комфортные условия  здесь и сейчас, но при этом думая о будущем", - сказал губернатор.

Первый день форума был посвящен региональным аспектам нацпроекта "Экология", экономике замкнутого цикла, формированию молодежной политики, устойчивому развитию туризма.

"Нижегородская область – один из лидеров в сфере обращения с отходами и уже может продемонстрировать элементы экономики замкнутого цикла", - отметил Денис Буцаев.

Напомним, форум в Нижнем Новгороде продлится до 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов.

Также напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды.

СПРАВКА:

ESG – это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social), эффективном корпоративном управлении (governance).

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Теги:
Форум Экология
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