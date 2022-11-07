Нижегородцы передают в "Коробки храбрости" игрушки, творческие наборы и книги для детей Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области продолжается благотворительная акция для поддержки детей, которые находятся на лечении в больницах и проходят реабилитацию после медицинских операций в стационарах. Традиционно передают подарки партактив и депутатский корпус "Единой России", а также неравнодушные нижегородцы.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, секретарь местного отделения партии Канавинского района Станислав Прокопович передал в "Коробку храбрости" наборы для детского творчества, настольные и развивающие игры.

"Для любого человека в трудной жизненной ситуации очень важно осознавать, что он не один, что все готовы прийти к нему на помощь. Особенно это важно для детей. Поэтому считаю идею "Коробки храбрости" очень правильной и нужной. Акция стала ежегодной, ее масштаб растет с каждым годом", - подчеркнул он.

Активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" Приокского района принесли детские игрушки, книги и творческие наборы.

"Мы с удовольствием поддержали это замечательное и нужное мероприятие. Поделились этим и с друзьями, большинство тоже откликнулись и внесли свой вклад. Ранее мы принимали участие в акции и собирали игрушки для детей на Донбассе. Считаю, что акция "Коробка храбрости" отличная возможность порадовать детей, которые борются с болезнью, и подарить им чуточку тепла", - отметил один из участников акции.

Узнав об акции, сотрудники компании "Группа Промавто" приобрели и передали для детей подарки – машинки, развивающие игры, канцелярские принадлежности, раскраски.

"Эта акция растопила наши сердца, всех работников: и мужчин, и женщин. Никого не оставила равнодушным. Мы хотели помочь деткам в их тяжелый период", – рассказала Виктория Воронина, инженер-конструктор.

Присоединяются к акции и школьники. Так, ученики нижегородского лицея № 180 уже не первый раз поддерживают детей, вынужденных проводить время в больнице.

"Уже не первый год мы принимаем участие в акции "Коробка храбрости". Надеемся, что собранные нами игрушки, книжки, карандаши, пазлы, игры помогут ребятам быстрее поправиться и преодолеть страх лечения. Мы вместе с вами!" - говорят школьники.

Собирают подарки для маленьких пациентов и воспитанники детских садов вместе с воспитателями и родителями.

География акции с каждым годом расширяется, практически в каждом муниципалитете региона организованы "Коробки храбрости".

Напомним, в Нижегородской области проходит акция "Коробка храбрости". В рамках акции все желающие смогут передать для детей, находящихся на лечении в больницах, подарки за смелость. В специальные боксы можно положить детские игрушки, конструкторы, развивающие игры, наборы для творчества, канцелярские товары, настольные игры, детские книги. Все собранные подарки передадут в медицинские учреждения для маленьких пациентов.

Игрушки и предметы для творчества в Нижнем Новгороде можно принести в рабочие дни в региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" по адресу: ул. Алексеевская, 10/16 (2 этаж), а также во Дворец культуры ГАЗ по адресу: ул. Героя Юрия Смирнова, д. 12. Передать подарки для детей можно также в местные отделения партии "Единая Россия" во всех районах и округах Нижегородской области.

В Международный день добровольцев 5 декабря волонтеры передадут их в медицинские учреждения региона.

Акция "Коробка храбрости" проходит при инициативе Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России".