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Общество

В Нижегородской области стартовала акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, находящихся на лечении в больницах

18 ноября 2022 14:02  [88] Общество

Традиционная благотворительная акция "Коробка храбрости" пройдет в Нижегородской области с 18 ноября по 5 декабря.  Ее проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия" при содействии некоммерческих организаций.

В рамках акции все желающие смогут передать для детей, находящихся на лечении в  больницах, подарки за смелость.  Для этого будут установлены специальные боксы "Коробки храбрости". В них можно положить детские игрушки, конструкторы, развивающие игры, наборы для творчества, канцелярские товары, настольные игры, детские книги. Все собранные подарки передадут в медицинские учреждения для маленьких пациентов. 

"Акция "Коробка храбрости" всегда находит большой отклик. Каждый раз к ней  присоединяется большое количество участников – активисты партии, депутаты, представители общественных и коммерческих организаций и просто неравнодушные нижегородцы. Они приносят игрушки, книжки, настольные игры, наборы для творчества, чтобы порадовать и поддержать ребят. Дети, которые находятся в больницах, ежедневно преодолевают страх и боль. И для того, чтобы им было легче перенести неприятные процедуры, не грустить в больничной палате, они могут выбрать себе понравившуюся игрушку из "Коробки храбрости". Надеемся, что подарки, которые мы подготовим, обязательно помогут маленьким пациентам легче и быстрее выздороветь", - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов. 

В Нижнем Новгороде игрушки и предметы для творчества можно принести в рабочие дни в региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" по адресу: ул. Алексеевская, 10/16 (2 этаж), а также во Дворец культуры ГАЗ по адресу: ул. Героя Юрия Смирнова, д. 12. 

Передать подарки для детей можно также в местные отделения партии "Единая Россия" во всех районах и округах Нижегородской области.

Сбор подарков пройдет до 2 декабря. В Международный день добровольцев 5 декабря волонтеры передадут их в медицинские учреждения региона. 

Обращаем внимание, что по соображениям санитарной безопасности в больницы будут передаваться только новые игрушки в упаковке. 

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Теги:
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