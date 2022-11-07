В Нижегородской области стартовала акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, находящихся на лечении в больницах Общество

Традиционная благотворительная акция "Коробка храбрости" пройдет в Нижегородской области с 18 ноября по 5 декабря. Ее проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия" при содействии некоммерческих организаций.

В рамках акции все желающие смогут передать для детей, находящихся на лечении в больницах, подарки за смелость. Для этого будут установлены специальные боксы "Коробки храбрости". В них можно положить детские игрушки, конструкторы, развивающие игры, наборы для творчества, канцелярские товары, настольные игры, детские книги. Все собранные подарки передадут в медицинские учреждения для маленьких пациентов.

"Акция "Коробка храбрости" всегда находит большой отклик. Каждый раз к ней присоединяется большое количество участников – активисты партии, депутаты, представители общественных и коммерческих организаций и просто неравнодушные нижегородцы. Они приносят игрушки, книжки, настольные игры, наборы для творчества, чтобы порадовать и поддержать ребят. Дети, которые находятся в больницах, ежедневно преодолевают страх и боль. И для того, чтобы им было легче перенести неприятные процедуры, не грустить в больничной палате, они могут выбрать себе понравившуюся игрушку из "Коробки храбрости". Надеемся, что подарки, которые мы подготовим, обязательно помогут маленьким пациентам легче и быстрее выздороветь", - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

В Нижнем Новгороде игрушки и предметы для творчества можно принести в рабочие дни в региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" по адресу: ул. Алексеевская, 10/16 (2 этаж), а также во Дворец культуры ГАЗ по адресу: ул. Героя Юрия Смирнова, д. 12.

Передать подарки для детей можно также в местные отделения партии "Единая Россия" во всех районах и округах Нижегородской области.

Сбор подарков пройдет до 2 декабря. В Международный день добровольцев 5 декабря волонтеры передадут их в медицинские учреждения региона.

Обращаем внимание, что по соображениям санитарной безопасности в больницы будут передаваться только новые игрушки в упаковке.