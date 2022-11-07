Помощник президента РФ Максим Орешкин посетил ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Экономика

Фото: администрация Дзержинска

Помощник президента РФ Максим Орешкин посетил ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Визит на территорию ОЭЗ был организован в рамках Всероссийского ESG-форума, который проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря.

В мероприятии приняли участие заместители губернатора Сергей Морозов и Егор Поляков, руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и глава Дзержинска Иван Носков.

Помощник президента РФ ознакомился с площадкой ОЭЗ и расположенными на ней предприятиями. Среди них – импортозамещающее производство водных клеевых материалов компании "Хома Адгезив" (дочернее предприятие ООО "Компания Хома"). Оно было открыто в 2021 году, после чего инвестор принял решение полностью перенести производство из Подмосковья в Дзержинск. Также Максим Орешкин посетил ООО "Пластматика", которое стало первым резидентом ОЭЗ - пуск крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс состоялся в декабре 2020 года.

"У особой экономической зоны "Кулибин" большие перспективы, она получила новые территории в очень нужный момент. Есть большой спрос на импортозамещение, на продукцию, производимую в России. Мы это сегодня увидели на примере уже работающих резидентов, которым приходится увеличивать количество смен. У российской экономики есть спрос на продукцию, которая может здесь производиться. Важно, что в Дзержинске исторически сильная школа подготовки кадров для химической промышленности. Не так много мест в стране, где можно найти такие высококвалифицированные кадры, как здесь. Есть ресурсная база, выстроенная логистика - все для того, чтобы сделать большой скачок вперед. И это не просто новые производства, это новые рабочие места с хорошей заработной платой. Уверен, что и ОЭЗ, и Дзержинск будут развиваться", - отметил Максим Орешкин.

О планах по развитию ОЭЗ "Кулибин" помощнику президента рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко в ходе презентации.

"Буквально через полтора-два года уже на новой площадке "Кулибина" будут запущены первые производства. В ближайшее время проекты рассмотрит экспертный совет, после чего предприятия станут резидентами ОЭЗ. На площадке, вошедшей в первую очередь особой экономической зоны, жизнь также не останавливается – скоро планируем дать старт строительству нового крупного предприятия", - рассказал Игорь Ищенко.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что сегодня образовался симбиоз между развитием промышленности и города.

"У нас появляются новые производства, а это новые кадры. Как следствие, возникла потребность в жилищном строительстве. До 2029 года планируем построить около 300 тысяч квадратных метров жилья. Со своей стороны мы создаем комфортную среду для жителей нашего города – благоустраиваются общественные пространства, идет плановая работа по ремонту дорог, учреждений культуры, строительству школ, детских садов и новых спортивных объектов", - сказал он.

Ранее стало известно, что территория нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске будет увеличена в 8 раз.