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Аномально холодная погода прогнозируется в Нижегородской области 2-6 декабря

02 декабря 2022 11:02  [294] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аномально холодная погода прогнозируется в Нижегородской области 2-6 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в указанный период среднесуточная температура воздуха будет на 7°С и более ниже климатической нормы.

В связи с этим возможны пожары, вызванные нагрузкой на системы электроснабжения и неисправностью оборудования.

Нижегородцам рекомендуется не использовать самодельные приборы для отопления, не оставлять без присмотра затопленные печи и электронагревательные приборы.

Также не допускается использовать для отопления газовые плиты.

Напомним, что опасный гололёд сохранится на улицах Нижегородской области до 4 декабря.

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