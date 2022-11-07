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Общество

Опасный гололёд сохранится на улицах Нижегородской области до 4 декабря

01 декабря 2022 13:39  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опасный гололёд сохранится на улицах Нижегородской области до 4 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в связи с сильным сложным гололёдно-изморозевым отложением диаметром 35 мм возможны обрывы линий электропередач и перебои в работе ЖКХ.

Также возможно падения деревьев, ветхих конструкций.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. 

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

29 ноября электроснабжение было подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области.

СПРАВКА:

Гололёд – слой плотного льда (чаще прозрачного), нарастающего на поверхности земли и на предметах от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно гололёд наблюдается при температуре у земли от 0° до -3°, реже при более низких температурах, до -16°. Толщина слоя льда, появившегося при гололёде, может достигать нескольких сантиметров. Когда диаметр отложений превышает 20 мм, то гололёд считается сильным и представляет опасное явление погоды. Он может существенно осложнить и даже нарушить привычный ритм жизни, а в некоторых случаях нанести значительный ущерб экономике.

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