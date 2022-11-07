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Общество

Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам

02 декабря 2022 14:38  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) окажет грантовую поддержку 12 научными проектам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, общая сумма грантов составит более 65 млн рублей.

Всего на грантовый конкурс было предоставлено 20 заявок, среди которых проекты в сфере экологии, медицины, промышленности, транспорта и другого.

Планируется, что после реализации проектов будет получено 9 патентов. Также 11 технологий будет внедрено в реальное производство.

Как отметил исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов, победившие проекты превосходят существующие аналоги и имеют большой потенциал коммерциализации в реальном секторе экономики. 

Со списком победивших проектов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Российский научный фонд выдал гранты 18 проектам ННГУ им. Лобачевского.

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Теги:
Гранты Наука НОЦ
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