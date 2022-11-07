Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам

Фото:
Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) окажет грантовую поддержку 12 научными проектам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, общая сумма грантов составит более 65 млн рублей.
Всего на грантовый конкурс было предоставлено 20 заявок, среди которых проекты в сфере экологии, медицины, промышленности, транспорта и другого.
Планируется, что после реализации проектов будет получено 9 патентов. Также 11 технологий будет внедрено в реальное производство.
Как отметил исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов, победившие проекты превосходят существующие аналоги и имеют большой потенциал коммерциализации в реальном секторе экономики.
Со списком победивших проектов можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Российский научный фонд выдал гранты 18 проектам ННГУ им. Лобачевского.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+