Пожелавшая заработать на инвестициях 69-летняя жительница Павлова лишилась 300 тысяч рублей Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жительница Павлова, пожелавшая заработать на краткосрочных инвестициях, попалась на удочку мошенников и лишилась около 300 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области.



Обратившаяся в полицию 69-летняя пенсионерка поведала, что начала проходить онлайн-обучение на курсах по инвестициям и финансам. Спустя некоторое время после старта обучающей программы в мессенджере ей пришло сообщение с предложением об инвестировании в краткосрочный проект с различными пакетами инвестиций.

Пенсионерка выбрала три пакета инвестиций по 100 000 рублей и перевела более 298 000 рублей на указанные реквизиты. Через три дня она обнаружила, что страница, с которой было пришло предложение о вложении инвестиций, была взломана, а история сообщений удалена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники ОМВД РФ "Павловский" проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению этого преступления.

В региональном ГУ МВД напомнили: прежде чем вложить свои сбережения, внимательно изучите в открытых источниках информацию о компании, лицензию на ведение соответствующей деятельности. Если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники.

Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

Ранее сообщалось, что житель Сеченова лишился 1 млн рублей, вложившись в акции в интернете.