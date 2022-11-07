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Происшествия

Житель Сеченова лишился 1 млн рублей, вложившись в акции в интернете

22 ноября 2022 11:35  [76] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Житель Сеченова, решивший заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников и лишился 1 млн рублей. Об этом случае сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, мужчина нашёл в интернете ссылку про инвестиции и решил воспользоваться заманчивым предложением. Когда он перешёл по ссылке, с ним через онлайн-мессенджер связался менеджер и рассказал об имеющихся выгодных предложениях. Затем клиента попросили установить программу для видеообщения, посредством которой происходили дальнейшие переговоры.

Сначала мужчине предложите скачать брокерскую программу и внести на счёт 8000 рублей для покупки земельных ресурсов и акций. В данной программе ему удалось заработать и вывести суммы в размере 1700 и 7000 рублей.

А вот для более крупного заработка сеченовцу предложили взять кредит на сумму 1 млн рублей. Оформив его, потерпевший стал перечислять деньги на указанные счета, но перестал получать какой-либо доход. После нескольких неудачных попыток вернуть свои вложения мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В региональном ГУ МВД напомнили: прежде чем вложить свои сбережения, внимательно изучите в открытых источниках информацию о компании, лицензию на ведение соответствующей деятельности, где именно она зарегистрирована. Если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Не лишним будет проверить, нет ли в опубликованном Банком России списоке компаний-финансовых пирамид вашего потенциального делового партнёра.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях телефонных мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи. Кроме того, нижегородцы становятся жертвами мошенников вместо обещанного быстрого заработка и даже под предлогом прохождения интернет-опроса для банка

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Теги:
Акции Инвестиции Мошенничество
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