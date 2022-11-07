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Бизнес

ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

02 декабря 2022 16:48  [76] Бизнес

ВТБ запустил сервис на базе технологии SoftPOS для клиентов среднего и малого бизнеса. С помощью ВТБ Касса Lite предприниматели могут использовать смартфон в качестве POS-терминала и онлайн-кассы. Решение поддерживает все виды платежей и не требует дополнительного оборудования

Для расчетов с покупателями с помощью сервиса ВТБ Касса Lite нужен только смартфон на Android с поддержкой NFC. Клиенту необходимо оставить заявку на активацию сервиса на сайте банка, проконсультироваться с представителем ВТБ о необходимых этапах подключения, а затем установить на мобильные устройства два приложения: "ВТБ Касса", где происходит формирование заказа и выбор способа приема оплаты, и "ВТБ SoftPOS", которое отвечает за процесс безналичной оплаты − обрабатывает платеж и формирует отчет о транзакции.

Пользователи сервиса ВТБ Касса Lite могут принимать платежи наличными, по картам, с помощью pay-сервисов и по QR-кодам СБП, выбирать удобный для клиента способ оплаты, а также редактировать состав заказа и совершать возвраты. Данные о расчетах передаются либо на кассу в торговой точке, либо на облачную кассу. Чек отправляется клиенту на электронную почту или по СМС. Благодаря этому не нужно покупать фискальный накопитель для каждого магазина или сотрудника, принимающего оплату. Несколько пользователей, зарегистрированных в сервисе, направляют данные на единый терминал, который обеспечивает фискализацию всех платежей из разных точек.

"Решением ВТБ Касса уже пользуются более 10 тысяч предпринимателей. Новый сервис могут подключить как все действующие пользователи, так и новые клиенты. Он особенно актуален для курьерских служб, магазинов и ресторанов с доставкой, различных выездных сервисов и позволяет предпринимателям экономить средства на покупке или аренде оборудования, его обслуживании и обучении персонала", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Решение также позволяет клиентам работать с каталогом продукции, маркированными товарами и может быть интегрировано в системы ведения учета и управления бизнес-процессами предприятия. Эти опции помогут оптимизировать и ускорить работу. Необходимый функционал для приема наличных и безналичных платежей в мобильном устройстве обеспечивает программное обеспечение, разработанное компанией LIFE PAY.

"LIFE PAY давно фокусируется на создании таких сервисов для бизнеса, которые должны решать не только задачу приема платежей, но и управления продажами и их интеграции в IT-инфраструктуру компаний. Поэтому ключевым преимуществом совместного продукта ВТБ Касса Lite стал не столько прием платежей, но полная автоматизация работы с заказами, оптимизация управления продажами и интеграция с системами заказчика", − комментирует руководитель LIFE PAY Арсений Косенко.

Подробная информация о сервисе – на сайте банка.

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Теги:
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