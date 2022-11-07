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Общество

Перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные нарушения в течение месяца

02 декабря 2022 15:43  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные в ходе рейда нарушения в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рейде по проверке работы общественного транспорта приняли участие представители Ространснадзора, ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", ГИБДД и руководители пассажирских предприятий Дзержинска.

Во время рейда на маршрутах №1, №15 и №10 было выявлено отсутствие передачи данных в навигационную система. Если вина перевозчиков МП "Экспресс" и ИП Сафина подтвердится, то они будут привлечены к ответственности.

Также практически во всех автобусах не объявляются остановки и отсутствуют информация о водителях и кондукторах. 

Кроме того, "Ситикард" передана информация о необходимости устранить выявленные сбои в оплате проезда через валидаторы.

Как заявил директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов, в течение месяца будет проведен еще один рейд. К этому времени перевозчики должны устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут №5А может быть введен в Дзержинске.

Также ранее сообщалось, что несколько автобусных маршрутов в Дзержинске планируется изменить.

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Теги:
Общественный транспорт
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