Перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные нарушения в течение месяца Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные в ходе рейда нарушения в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рейде по проверке работы общественного транспорта приняли участие представители Ространснадзора, ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", ГИБДД и руководители пассажирских предприятий Дзержинска.

Во время рейда на маршрутах №1, №15 и №10 было выявлено отсутствие передачи данных в навигационную система. Если вина перевозчиков МП "Экспресс" и ИП Сафина подтвердится, то они будут привлечены к ответственности.

Также практически во всех автобусах не объявляются остановки и отсутствуют информация о водителях и кондукторах.

Кроме того, "Ситикард" передана информация о необходимости устранить выявленные сбои в оплате проезда через валидаторы.

Как заявил директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов, в течение месяца будет проведен еще один рейд. К этому времени перевозчики должны устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут №5А может быть введен в Дзержинске.

Также ранее сообщалось, что несколько автобусных маршрутов в Дзержинске планируется изменить.