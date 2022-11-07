Поездом Нижний Новгород - Казань воспользовались уже 50 тысяч пассажиров Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поездом Нижний Новгород - Казань воспользовались уже 50 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, юбилейным пассажиром стала нижегородка Екатерина Сметанина. Ей был вручен сертификат на бесплатную поездку по маршруту туда-обратно.

Как рассказали в ГЖД, юбилейный билет был определен с помощью автоматизированной системы управления которая фиксирует каждый проездной документ.

Напомним, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань запущен 4 августа. Стоимость билета составляет почти 1 300 рублей.

С 1 октября вечерний поезд был продлен до Ижевска.

С 28 октября на маршрут вышли дополнительные поезда.