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Поездом Нижний Новгород - Казань воспользовались уже 50 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, юбилейным пассажиром стала нижегородка Екатерина Сметанина. Ей был вручен сертификат на бесплатную поездку по маршруту туда-обратно.
Как рассказали в ГЖД, юбилейный билет был определен с помощью автоматизированной системы управления которая фиксирует каждый проездной документ.
Напомним, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань запущен 4 августа. Стоимость билета составляет почти 1 300 рублей.
С 1 октября вечерний поезд был продлен до Ижевска.
С 28 октября на маршрут вышли дополнительные поезда.
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