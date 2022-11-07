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Общество

Совещание по реализации проекта "Оздоровление Волги" состоялось в Нижнем Новгороде

02 декабря 2022 16:54  [122] Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, совещание провела зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Также в мероприятии приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководители департаментов профильных министерств РФ, представители органов исполнительной власти регионов России – участников федерального проекта.

Участники обсудили текущие результаты реализации проекта "Оздоровление Волги", продление проекта после 2024 года, а также создание единого информационного ресурса о питьевых источниках водоснабжения.

Как отметила Виктория Абрамченко, от состояние реки Волга зависит здоровье 60 млн человек. Также река подвергается высокой антропогенной нагрузке. Так, 45% промышленного потенциала России - это бассейн Волги, от реки зависит и 50% агропромышленного потенциала страны.

Игорь Комаров подчеркнул, что необходимо принять решение о снижению антропогенной нагрузки на Волгу и ее притоки. Сейчас уже ведется работа по формированию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов.

Также полпред отметил, что очищение Волги и ее притоков вместе с улучшением экологической ситуации положительно скажется на развитии потенциала регионов.

Напомним, с 1 по 3 декабря в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ".

Ранее сообщалось, что Заксобрание Нижегородской области обратилось к Михаилу Мишустину с просьбой продлить проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

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