Награждение лучших социальных предпринимателей прошло в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Награждение лучших социальных предпринимателей прошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, церемония прошла в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как отметил замгубернатора Андрей Гнеушев, Нижегородская область – один из регионов–лидеров по развитию социального предпринимательства. Соцпредпринимателей в регионе награждают уже в шестой раз.

В ходе церемоний были объявлены 11 победителей регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года". Им вручили памятные награды, а их проекты номинированы для участия во всероссийском этапе конкурса. Победители конкурса в своих номинациях получили дипломы, фирменную статуэтку. Также каждому победителю вручили фирменную наклейку как отличительный знак качества социального предпринимательства.

Кроме того, были награждены проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году, и подведены итоги программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" и программы по развитию социального предпринимательства в Сарове "Путь к успеху". Также были подведены грантового конкурса поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций "Новые возможности" и церемония вручения грантов победителям.

Впервые прошло голосование за "Лучший социальный проект года" в номинациях "Малое и среднее предпринимательство" и "Некоммерческие организации". Победители получат грант в размере 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Всего были награждены 29 социальных предпринимателей. Сейчас в Нижегородской области работают 353 предприятия, оказывающих социальные услуги населению.

Ранее сообщалось, что почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей.