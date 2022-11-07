Нацпроекты — людям
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2022 18:55  [58] Победителей Национального чемпионата "Абилимпикс" наградили в Нижегородской области
02 декабря 2022 18:46  [78] Максим Орешкин и Глеб Никитин приняли участие в пленарном заседании ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ"
02 декабря 2022 18:32  [158] Награждение лучших социальных предпринимателей прошло в Нижегородской области
02 декабря 2022 18:20  [92] Давид Мелик-Гусейнов рассказал о методах профилактики и лечения свиного гриппа A (H1N1)
02 декабря 2022 17:17  [161] Штрафы начнут взимать на еще 16 парковках Нижнего Новгорода с 5 декабря
02 декабря 2022 17:03  [128] Общественные обсуждения благоустройства сквера у Зачатьевской башни и площади Благовещенской пройдут 6 декабря
02 декабря 2022 16:54  [216] Совещание по реализации проекта "Оздоровление Волги" состоялось в Нижнем Новгороде
02 декабря 2022 16:17  [122] Поездом Нижний Новгород - Казань воспользовались уже 50 тысяч пассажиров
02 декабря 2022 16:05  [137] Исправительный центр для осужденных открыли в селе Федяково Кстовского района
02 декабря 2022 15:43  [125] Перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные нарушения в течение месяца
Общество

Награждение лучших социальных предпринимателей прошло в Нижегородской области

02 декабря 2022 18:32  [158] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Награждение лучших социальных предпринимателей прошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, церемония прошла в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как отметил замгубернатора Андрей Гнеушев, Нижегородская область – один из регионов–лидеров по развитию социального предпринимательства. Соцпредпринимателей в регионе награждают уже в шестой раз.

В ходе церемоний были объявлены 11 победителей регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года". Им вручили памятные награды, а их проекты номинированы для участия во всероссийском этапе конкурса. Победители конкурса в своих номинациях получили дипломы, фирменную статуэтку. Также каждому победителю вручили фирменную наклейку как отличительный знак качества социального предпринимательства.

Кроме того, были награждены проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году, и подведены итоги программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" и программы по развитию социального предпринимательства в Сарове "Путь к успеху". Также были подведены грантового конкурса поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций "Новые возможности" и церемония вручения грантов победителям.

Впервые прошло голосование за "Лучший социальный проект года" в номинациях "Малое и среднее предпринимательство" и "Некоммерческие организации". Победители получат грант в размере 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Всего были награждены 29 социальных предпринимателей. Сейчас в Нижегородской области работают 353 предприятия, оказывающих социальные услуги населению.

Ранее сообщалось, что почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награждение Предприниматели Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph